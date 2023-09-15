Кабмин уже выделил 60 млрд грн на скорейшее восстановление регионов

На скорейшее восстановление регионов Кабинет министров выделил уже 60 млрд грн, задача местных властей – их эффективное использование.﻿ Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль во время заседания Президиума Конгресса местных и региональных властей, сообщает Экономическая правда.

Глава правительства уточнил, что на совещании сосредоточились на актуальных вопросах Харьковской области.

"Харьковщине мы выделили 3,56 млрд из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии на восстановление населенных пунктов, инфраструктуры жилищного и общественного назначения. Еще 4,4 млрд грн перечислили в этом году целевых субвенций. Из резервного фонда регион получил 1,3 млрд грн на строительство фортификаций" , – сообщил Шмигаль.

Премьер добавил, что Харьковская область является лидером по поданным заявлениям на компенсацию за поврежденное и разрушенное жилье єВідновлення: более 16 тысяч заявлений. В то же время, нужно ускорить работу местных комиссий для обработки заявлений.

Шмигаль также отметил приоритетные расходы для местных бюджетов: безопасность и оборона, социальные пособия, медицина, образование, критическая инфраструктура, быстрое восстановление.