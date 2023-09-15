В Третьей штурмовой бригаде рассказали, как освобождали Андреевку

Бойцы Третьей штурмовой бригады заявили, что российский гарнизон в Андреевке был оцеплен и разбит наголову, а взятие и содержание населенного пункта станет ключом для прорыва на правом фланге от Бахмута, сообщает Украинская правда.

"Третья отдельная штурмовая бригада освободила н.п. Андреевку. 72 омсбр рф - разбита вдребезги! В результате молниеносной операции российский гарнизон Андреевки был окружен, отрезан от основных сил и уничтожен" , - говорится в сообщении.

За двое суток украинские военные ликвидировали начальника бригадной разведки врага, трех комбатов и почти всю пехоту 72 бригады, вместе с офицерами и значительным количеством техники, отметили в бригаде.

В то же время, бои продолжаются, подразделения 3-й ОШБ продолжают закрепляться на новых позициях.

О конкретных цифрах погибших и раненых оккупантов, а также других деталях операции сообщат впоследствии.

Бойцы подчеркивают, что подразделения 72-й омсбр РФ неоднократно несли весомые потери во время столкновений с третьим штурмом: "Теперь, после восстановления и перегруппировки, враг потерпел тотальный провал" .