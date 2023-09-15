За сутки оккупанты атаковали 11 областей – сводки ОВА

Российская армия за сутки совершила атаки на 11 областей Украины, применяла артиллерию, минометы, авиацию, беспилотники. Об этом говорится в сводной информации областных военных администраций о ситуации в регионах Украины по состоянию на 9.00 пятницы, 15 сентября, сообщает Укринформ.

В Хмельницкой области утром раздался взрыв. Работали силы ПВО. Информация уточняется.

В Винницкой области под утро раздавались взрывы. Работала противовоздушная оборона. Данные уточняются.

В Черниговской области враг из минометов, артиллерии и АГС обстреливал Корюковский и Новгород-Северский районы. Без жертв и разрушений.

В Сумской области ночью россияне дважды обстреляли Зноб-Новгородскую общину из миномета. По предварительным данным, без человеческих потерь и разрушений. Вчера в течение дня россияне совершили 26 обстрелов приграничья Сумщины. Зафиксирован 151 взрыв. Обстрелы потерпели Великописаревская, Хотинская, Белопольская, Середино-Будская, Краснопольская, Новослободская, Миропольская, Эсманская общины.

В Днепропетровской области ночью захватчики избивали по Никопольскому району из тяжелой артиллерии. В Красногригорьевской общине поврежден объект инфраструктуры. Горела сухая трава. Также враг целил и по Марганецкой общине.

Вчера днем войска РФ дважды атаковали Днепропетровщину. Сначала били по Межевской общине Синельниковского района, потом — по Марганецкой общине Никопольского района. Произошел пожар.

В Запорожской области за сутки враг совершил 118 обстрелов 31 населенного пункта. Россияне из РСЗО обстреливали Новоивановку, Успеновку, Новодаровку, Волшебное, Левадное, Роботино, Малые Щербаки и Лукьяновское, шесть авиаударов совершили по Орехову, 9 атак БПЛА - по Трудовому, Малым Щербакам, Пятихаткам и Малиновке.

94 артобстрела пришлись по территории, в частности, Гуляйполя, Орехова, Белогорья, Темировки, Ольговского, Луговского, Преображенки, Степногорска, Степного, Плавней, Павловки, Лобкового и Каменского.

В результате артиллерийского удара по Преображенке ранения получил 34-летний мужчина и был госпитализирован. Поступило 28 сообщений о разрушении жилых домов, хозяйственных построек и объектов инфраструктуры.

В Харьковской области авиаудары получили Стрелка Харьковского района, Плетеновка Чугуевского района, Степная Новоселовка и Котляровка Купянского района. Под обстрелами находились Кучеровка, Кисловка, Ивановка, Сынковка, Берестово Купянского района, Нескучное Харьковского района, Нестерное, Охримовка, Бударки Чугуевского района. В результате артиллерийского обстрела Волчанского Чугуевского района повреждено 5 частных домов. В Подолах Купянского района повреждено частное домовладение.

В Луганской области россияне избивали по Невскому. Полностью разрушен один дом, еще два повреждены. Под авиационными ударами находились Надежда и Новоегоровка, под артиллерийскими и минометными – Невское и Белогоровка. За сутки враг совершил 147 обстрелов Луганской области, выпустил 539 снарядов.

В Донецкой области россияне из РСЗО "Смерч" и "Град" и артиллерии атаковали Авдеевку, Часов Яр, Константиновку, Красногоровку, Курдюмовку, Нелиповку, Иванополье, Шахтерское, Карловку, Дружбу, Новодмитровку, Предтечине. Повреждены 27 частных жилых домов, три ЛЭП, молитвенный дом, хозяйственное сооружение, помещение ГП "Укрветсанзавод". За сутки в Донецкой области один человек получил ранения.

В Николаевской области утром из реактивных систем залпового огня захватчики из Кинбурнской косы нанесли удар по открытой территории Радсадовской территориальной громады. Без разрушений и пострадавших. Вчера днем враг бил по акватории Очаковской общины. Пострадавших нет.

По Херсонской области армия РФ произвела 91 обстрел (выпустила 349 снарядов), из них по Херсону – шесть обстрелов (20 снарядов). Россияне попали в районы 29 населенных пунктов, админздание и церковь в Бериславском районе, объект критической инфраструктуры в Херсонском районе, территорию завода в Херсоне. Погиб один ребенок, шесть человек получили ранения, в том числе ребенок.