ПВО ночью уничтожило 17 "Шахедов" над Хмельнитчиной – Воздушные силы

В ночь на 15 сентября россияне атаковали Украину беспилотниками типа Shahed. Противовоздушная оборона уничтожила все 17 "Шахедов", которые запустили оккупанты.

Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.

Пуски осуществлялись с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск – РФ). Беспилотники двигались по разным маршрутам в направлении Хмельницкой области. Все 17 дронов уничтожили.

К отражению атаки привлекалась истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы Воздушных Сил и других составляющих сил обороны, отметили в Воздушных силах.