В ВСУ прокомментировали атаку "Шахедов" на Хмельнитчину: Искали Storm Shadow

В Хмельницкой области российские оккупанты хотели уничтожить бомбардировщики Су-24М, которые переносят ракеты Storm Shadow. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат, сообщает Лига.net.

По его словам, враг пытался найти украинские бомбардировщики после ударов по временно оккупированному Севастополю 13 сентября.

Было запущено 17 дронов-камикадзе Shahed-136, однако все были сбиты противовоздушной обороной.

"Не первый раз они атакуют под утро. В этот раз сместили график, это даже позволяет лучше отрабатывать мобильным группам" , — сказал Игнат.

Насчет ударов по Крыму спикер ВС сказал, что, скорее всего, командующий Воздушных сил Николай Олещук будет представлять к государственным наградам летчиков, которые били по Севастополю.