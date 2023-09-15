В "Укрэнерго" озвучили худший сценарий для энергетики зимой

Украине хватит электроэнергии зимой, но массированные обстрелы россиян могут изменить ситуацию. Энергетики рассматривают все варианты, в том числе и самый худший сценарий.﻿ Об этом заявил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире телемарафона, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

По его словам, спрогнозировать последствия массированных обстрелов очень сложно.

"Если говорить о сценарии без обстрелов, то мы понимаем каким образом покрывать зимой это потребление. Но обстрелы могут сильно переформатировать ситуацию. Поэтому мы должны быть готовы к худшим сценариям. В чем состоит худший сценарий? Это повторение массированных атак ракетами, дронами именно против энергосистемы" , – сказал он.

Кудрицкий сообщил, что в Украине готовят резервные схемы питания потребителей, запас материалов, оборудование для того, чтобы быстро чинить поврежденные сети и станции.

"Мы - это не только "Укрэнерго", но и энергетики в целом. То есть мы на своей стороне готовимся как можно лучше противодействовать этим атакам и восстановлению системы" , - сказал глава "Укрэнерго".

Кудрицкий отметил, что готовятся и наши силы ПВО, а потребители также могут приобщиться к этому противодействию агрессору.

Глава "Укрэнерго" дал несколько советов украинцам на осенне-зимний период.

"Во-первых, экономное и рациональное потребление электроэнергии. С ноября будет похолодание и увеличение потребления. Его можно немного смягчить для энергосистемы, потребляя электроэнергию более экономно" , - сказал Кудрицкий.

По его словам, второе - это, конечно, подготовиться к зиме в бытовом плане.

"Очень много советов, которые в прошлом году, которые мы давали потребителям, они могут быть актуальны в этом году. Если есть дизель-генератор или накопитель электроэнергии, то их нужно проверить и привести в порядок. По возможности утеплить жилье, если такая финансовая возможность есть" , - рассказал глава "Укрэнерго"

Кроме того, он посоветовал проверить, где есть ближайший "пункт несокрушимости", отметив простые бытовые вещи позволят себя увереннее чувствовать.