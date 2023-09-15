Финляндия планирует запретить въезд авто с российской регистрацией – СМИ

Финляндия следом за странами Балтии планирует запретить въезд легковых автомобилей с российской регистрацией. Об этом стало известно телерадиокомпании Yle, сообщает Европейская правда.

Финляндия хочет следовать общей более жесткой линии ЕС. Министр иностранных дел Элина Валтонен должна сообщить об этом в пятницу.

Решение основывается на политике Европейской комиссии, рекомендации по воплощению которой были выпущены неделю назад. Запрещая въезд легковых автомобилей, зарегистрированных в России, Еврокомиссия имеет целью предотвратить уклонение от санкций.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна на брифинге в среду объяснил, что ограничения имеют больший эффект, когда они применяются вместе, и это увеличивает цену, которую Россия платит за войну.

По информации Yle, автомобили, в которых находится менее десяти человек, зарегистрированные в России, больше не смогут пересекать границу. Существуют некоторые исключения из этого правила. Когда именно запрет вступит в силу, не сообщается.

Финляндия ужесточила свою визовую политику из-за агрессивной войны России в Украине. Движение на восточной границе уменьшилось, но оно все еще остается относительно загруженным.