Обыск у Шуфрича: СБУ нашла российские ордена и советскую символику

При обыске у народного депутата Нестора Шуфрича, избранного от пророссийской партии ОПЗЖ, СБУ нашла запрещенную российскую символику и награды, сообщает Украинская правда.

Как свидетельствуют фото, предоставленные источником в СБУ, у нардепа, которого подозревают в государственной измене, обнаружили георгиевские ленты, медали и кители вооруженных сил РФ.

В пятницу 15 сентября стало известно, что Служба безопасности Украины пришла с обысками к народному депутату Нестору Шуфричу, избранному от запрещенной ныне пророссийской партии ОПЗЖ. По словам источников, его подозревают в государственной измене.

По данным следствия, Шуфрич сотрудничал с сотрудником ФСБ РФ и бывшим народным депутатом Владимиром Сивковичем.