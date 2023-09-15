Зерновым эмбарго Польша хочет диктовать условия вступления Украины в ЕС – торгпред

Торговый представитель Украины Тарас Качка считает, что за требованиями Польши по поводу украинского зерна стоит желание контролировать условия вступления Украины в ЕС по крайней мере в части сельского хозяйства, сообщает Европейская правда.

"Наконец Польша сказала правду относительно украинского зерна. Речь идет не об этом сезоне, а об условиях вступления Украины в ЕС" , – написал Качка, ссылаясь на заявление министра сельского хозяйства Польши Роберта Телуса.

Министра спросили, будет ли Польша в связи с конфликтом Варшавы и Киева по агроимпорту предпринимать какие-либо шаги по поводу вступления Украины в ЕС. Телус ответил, что Польша поддерживает вступление Украины в Евросоюз, но с определенными условиями. По его мнению, сельское хозяйство является важным пунктом во взаимоотношениях ввиду отличной структуры этого сектора в Украине.

"Мы должны присмотреться к этому вопросу, поскольку украинское сельское хозяйство является угрозой для сельского хозяйства приграничных стран, но также и для всей Европы. Украина не может войти в ЕС без условий. Были условия для нашего вступления, они должны быть и для Украины" , – сказал Телус.

По мнению Тараса Качки, такие заявления означают, что вступительные переговоры Украины по сельскому хозяйству уже фактически начались такой "агрессивной боевой разведкой и с полным антагонизмом со стороны Польши".

"Фактически Польша борется за liberum veto на Украину без каких-либо объяснений. Поэтому мы и будем до конца стоять на том, что действия Польши в отношении украинского зерна ошибочны, неправомерны и вредны для польских, украинских и всех фермеров ЕС" , – заявил торгпред.

Как известно, Еврокомиссия ввела временное ограничение на импорт украинской сельхозпродукции в пять государств-членов ЕС – Польшу, Болгарию, Венгрию, Румынию и Словакию. Те утверждали, что украинское зерно бьет по их рынку и вредит фермерам.

В июне исполнительный орган ЕС решил продлить ограничения до 15 сентября, пообещав, что это будет последним таким решением. Пока же там говорят, что пока не приняли окончательного решения.

Правительство Польши во вторник приняло резолюцию, в которой декларирует намерения продлить запрет на национальном уровне, если его не продлят на уровне ЕС. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ответ анонсировал обращение в арбитраж ВТО в случае блокирования Польшей экспорта украинского зерна.