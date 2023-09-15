В МИД отреагировали на заявления Венгрии о "глобализации" войны в Украине

В Министерстве иностранных дел Украины считают, что Брюссель должен потребовать объяснений от Венгрии о том, почему глава венгерского внешнеполитического ведомства Петер Сийярто работает против интересов ЕС в Азии, сообщает Укринформ.

Об этом заявил спикер МИД Олег Николенко.

Николенко отметил, что, как считает министр иностранных дел Венгрии, на днях посетивший Гонконг, весь мир страдает последствиями войны не потому, что Россия напала на Украину, а потому, что Европа глобализовала конфликт.

"По нашему мнению, в Брюсселе должны запросить объяснения у Будапешта о том, почему венгерский министр распространяет дезинформацию против Европейского Союза в интересах России. Ведь речь здесь уже идет не только об Украине, но и о попытках Венгрии поколебать европейские позиции в Азии" , - заметил спикер МИД.

В приведенном в сообщении видеосюжете глава МИД Венгрии заявляет, что весь мир страдает последствиями войны в Украине, потому что Европа не локализовала или не изолировала конфликт, а глобализовала его. Сийярто также заявляет, что Венгрия едва ли не единственная в Европе выступает за немедленное завершение войны, начало мирных переговоров и заключение соглашения о мире.