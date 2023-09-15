В Сенате США начали рассмотрение работы Starlink в Украине и действий Маска

Комитет Сената США по вооруженным силам занялся изучением вопросов национальной безопасности, вызванных решением Илона Маска заблокировать его частную спутниковую сеть Starlink возле Крыма.﻿ Об этом заявил председатель комитета Джек Рид, сообщает Европейская правда.

По словам Рида, сообщения об использовании Starlink выявили "серьезные проблемы ответственности в отношении национальной безопасности, и комитет занимается этим вопросом".

"Комитет исследует этот вопрос со всех сторон" , – сказал он.

Рид отметил, что комитет будет рассматривать более широкий рынок спутниковой связи, государственные контракты и "важную роль, которую здесь сыграли господин Маск и его компания".

"Ни Илон Маск, ни любой частный гражданин не могут иметь последнее слово, когда речь идет о национальной безопасности США" , – добавил Рид.

Другие сенаторы-демократы в комитете, в том числе Джин Шахин из Нью-Гемпшира и Элизабет Уоррен из Массачусетса, требовали от Министерства обороны ответа, почему именно Маск, а не правительство США, решал, когда Украина может использовать спутниковую сеть.

Шахин и Уоррен планируют направить письмо министру обороны Ллойду Остину с просьбой предоставить подробности о работе Starlink и Маска в Украине, сказал помощник Конгресса, пожелавший остаться неназванным. По словам помощника, комитет еще не начинает официальное расследование, а скорее собирает информацию.

В коротком интервью Шахин рассказала, что спрашивала представителей администрации во время секретных брифингов о контроле за использованием Starlink в Украине и не получила ответа.

Ранее Уоррен требовала провести расследование в отношении компании SpaceX после того, как Илон Маск признал, что заблокировал Украине доступ к Starlink, чтобы предотвратить атаку на российские военные корабли у берегов Крыма.

Телеканал CNN, который получил в свое распоряжение отрывок биографии Маска, написанной американским журналистом и писателем Уолтером Айзексоном, сообщил, что в 2022 году Маск якобы тайно приказал отключить связь Starlink вблизи побережья Крыма, чтобы сорвать нападение Украины на российский военно-морской флот в Севастополе.