Кабмин утвердил проект госбюджета на 2024 год: основные показатели

Кабинет министров на заседании 15 сентября утвердил проект госбюджета на 2024 год. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, сообщает Экономическая правда.

Главные цифры бюджета:

Доходы: 1,746 трлн грн (общий 1,54 трлн грн)

Расходы: 3,308 трлн грн (общий 3,1 трлн грн)

Дефицит: 1,531 трлн грн.

Кроме того, предусмотрено, что с 1 января минимальная зарплата в Украине вырастет до 7100 гривен, а с 1 апреля - до 8000 гривен.

Безопасность и оборона - бесспорный приоритет №1

Расходы на уровне 2023 года - более 1,5 трлн грн. Произойдет увеличение финансирования развития отечественного оборонно-промышленного комплекса в 7 раз, до почти 56 млрд грн. А также, 48 млрд для закупки дронов. Украинская армия будет иметь больше мощного и современного вооружения для отпора врагу.

Поддержка ветеранов - отдельный приоритет госбюджета

Переформатированные подходы к ветеранской политике предусматривают увеличение финансирования для ветеранов вдвое, до 14,3 млрд грн. Обязанность государства поддержать тех, кто защищает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, в частности путем обеспечения жильем и поддержки ветеранского предпринимательства.

Государство увеличивает финансирование соцвиплат

468,8 млрд для выплат малообеспеченным семьям, ВПЛ, субсудии и льготы, защита лиц с инвалидностью. Будет проведена индексация пенсий. Впервые предусмотрены выплаты для социального сопровождения военнослужащих, лицам пострадавшим от домашнего насилия и другие соцуслуги.

Финансирование для роста социальных стандартов

Повышение уровня минимальной заработной платы, повышение размера должностных окладов, повышение прожиточного минимума.

Увеличение финансирования сфер здравоохранения - 201,9 млрд грн (+24,4 млрд грн) и образования 178,8 млрд грн (+22,9 млрд грн).

Расходы по программе медицинских гарантий - 158,8 млрд грн, или +13,7%.

По образованию - заработная плата учителей будет повышена, предусмотрено финансирование обустройства укрытий и безбарьерных пространств в учебных заведениях, приобретение автобусов, модернизация столовых и прочее.

Поддержка бизнеса - 30,8 млрд грн

В частности, для финансирования Фонда развития предпринимательства предусматривается предоставление грантов. Запланировано обеспечение украинцев жильем через Украинскую финансовую жилищную компанию, создание индустриальных парков и другие программы для развития экономики.

Местные бюджеты

Относительно местных бюджетов, к базовой дотации в размере 21,1 млрд грн, предусматривается дополнительная дотация в 33,4 млрд грн, для поддержки общинам, в которых уменьшается поступления в бюджеты.