Януковича и Азарова будут заочно судить за "Харьковские соглашения"

Правоохранители передали в суд обвинительный акт в отношении бывших президента Виктора Януковича и премьер-министра Николая Азарова по обвинению в совершении госизмены и оказании помощи РФ в проведении подрывной деятельности против Украины.﻿﻿ Об этом заявили в Государственном бюро расследований и Офисе генпрокурора, сообщает Украинская правда.

"Работники ГБР завершили специальное досудебное расследование в отношении бывших президента и премьер-министра Украины по обвинению в совершении государственной измены и оказании помощи российской федерации в проведении подрывной деятельности против Украины. Обвинительный акт направлен в суд" , – говорится в сообщении.

Как установили следователи ГБР, бывший президент Украины в 2010 году получил указание от руководства РФ продлить срок пребывания Черноморского флота РФ на территории АР Крым и Севастополя. Согласно базовым соглашениям 1997 года между Украиной и РФ этот срок заканчивался в 2017 году.

Ранее Украина подтвердила намерения не пролонгировать действие этих соглашений и подготовила двусторонний Меморандум по выводу флота РФ. Российская сторона проигнорировала официальное обращение. Через энергетический шантаж россияне решили заставить тогдашнее украинское руководство продлить срок пребывания ЧФ в Крыму. Это в дальнейшем привело к аннексии полуострова.

В апреле 2010 года в государственной резиденции РФ "Ново-Огарево" украинская делегация во главе с премьер-министром Украины (Азаровым) получила окончательный текст проекта соглашения о продлении срока пребывания ЧФ РФ в Украине.

Затем на закрытом заседании украинского правительства премьер-министр и министр иностранных дел заверили присутствующих о необходимости и важности подписания этого соглашения якобы в экономических интересах страны. Ведь, получение скидки на стоимость российского газа имеет вынужденный характер, учитывая состояние экономики государства.

Кроме нарушения Конституции и ряда законов, соглашение по сути предусматривало размещение новой военной базы на территории Украины и фактически вводило новые правила продления срока пребывания ЧФ РФ в нашей стране.

Спеша угодить России, Янукович в считанные дни внес законопроект о ратификации соглашения как неотложный для внеочередного рассмотрения Верховной Радой, и 27.04.2010 года решение было принято депутатами.

В результате преступных действий тогдашнего руководства страны произошло наращивание личного состава и военной техники вооруженных сил РФ на территории АРК и Севастополя.

Эти силы были враг использовал для оккупации полуострова в 2014 году. Также следствием задокументированы убытки государству, нанесенные экс-руководством страны из-за подписания Харьковских соглашений, на более чем один триллион восемьдесят миллиардов гривен.

Бывшие руководители государства обвиняются в совершении государственной измены и оказании помощи Российской Федерации в проведении подрывной деятельности против Украины.