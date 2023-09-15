Путин не отвечает на звонки от Пашиняна – армянское издание
Президент России Владимир Путин игнорирует звонки от премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом армянскому изданию Hraparak сообщил источник в правительстве страны, сообщает Деловая столица.
По данным издания, 9 сентября премьер-министр Армении провел телефонные переговоры с госсекретарем США, президентом Франции, канцлером Германии, президентом Ирана и премьер-министром Грузии. Два дня спустя он попытался связаться с Путиным.
Через несколько дней премьер-министр Пашинян заявил, что находится в постоянном контакте с Путиным и что президент России в курсе ситуации вокруг Армении и Карабаха. Путин же сообщил, что "получил обширное письмо" от Пашиняна.
"По данным наших источников в правительстве, Пашинян позвонил, но в Кремле ему не ответили, после этого он направил обширное письмо Владимиру Владимировичу и Путин сообщил об этом на конференции во Владивостоке.
Источник, близкий к правительству, сообщает, что в этом письме Никол Пашинян пытался оправдаться по поводу бушующих в Армении антироссийских процессов, уверяя, что они не направлены против России. А если посмотреть на риторику Пашиняна, то после 9 сентября он попытался смягчить свою позицию по отношению к РФ", – пишет издание.