Путин не отвечает на звонки от Пашиняна – армянское издание

Президент России Владимир Путин игнорирует звонки от премьер-министра Армении Никола Пашиняна﻿. Об этом армянскому изданию Hraparak сообщил источник в правительстве страны, сообщает Деловая столица.

По данным издания, 9 сентября премьер-министр Армении провел телефонные переговоры с госсекретарем США, президентом Франции, канцлером Германии, президентом Ирана и премьер-министром Грузии. Два дня спустя он попытался связаться с Путиным.

Через несколько дней премьер-министр Пашинян заявил, что находится в постоянном контакте с Путиным и что президент России в курсе ситуации вокруг Армении и Карабаха. Путин же сообщил, что "получил обширное письмо" от Пашиняна.

"По данным наших источников в правительстве, Пашинян позвонил, но в Кремле ему не ответили, после этого он направил обширное письмо Владимиру Владимировичу и Путин сообщил об этом на конференции во Владивостоке.