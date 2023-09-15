В Кабмине прокомментировали заявление Польши о связи агроэкспорта и вступления в ЕС

Вицепремьер по вопросам евроинтеграции Украины Ольга Стефанишина не считает, что нынешняя проблема с зерном настолько глубока, чтобы приравнивать ее к вопросу членства Украины в ЕС. Об этом она заявила, комментируя заявление польского министра по сельскому хозяйству Роберта Телуса о том, что Польша не позволит Украине присоединиться к ЕС, если условия не будут применены к сельскохозяйственному производству страны, сообщает Радио Свобода.

"Однозначно считаю, что эта проблема недостаточно серьезна для того, чтобы ее приравнивать либо к вопросу членства, либо вообще к вопросу украино-польских отношений как таковых. Если бы у нас не было полномасштабной войны (…), то эти напряжения в отношениях Украины и Польши или других соседних стран считались бы обычными торговыми раздражителями, как это было в другие времена до начала войны, с начала действия Соглашения об ассоциации" , – отметила Стефанишина.

Чиновница также заявила, что ей жаль, что этот процесс стал "предметом политических манипуляций и спекуляций".

"Нам как правительству Украины трудно смотреть в глаза наши аграриям, говоря им, что Европа вас лишает возможности работать в условиях войны, перекрывая эти каналы реализации зерна, которые на сегодняшний день – единственные доступные. Мы понимаем, что это решение из технического переросло в очень эмоциональное политическое (…) Но нам нужно выжить. Если за это нужно будет бороться, мы будем за это бороться" , – подчеркнула Стефанишина.

В мае Еврокомиссия разрешила Польше, Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии запретить внутреннюю продажу украинской пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника, позволив при этом транзит таких грузов для экспорта в другие страны. Пять стран региона пытались защитить свои сельскохозяйственные секторы на фоне потока продуктов из Украины, обвиняя импорт в падении цен на местных рынках.

Ограничения истекают 15 сентября, Венгрия и Польша попросили комиссию продлить их. В то же время парламент Болгарии поддержал отмену запрета на импорт украинского зерна после 15 сентября.

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что оснований продолжать запрет Еврокомиссии на импорт украинских зерновых в ЕС после 15 сентября нет.

Украина стала полностью зависима от альтернативных маршрутов ЕС для экспорта зерна после того, как Россия в июле отказалась от соглашения, позволявшего транспортировать украинское зерно через черноморские порты.

До войны страны Восточной Европы не входили в число основных импортеров украинского зерна, но в прошлом году экспорт украинских зерновых и масличных культур в Польшу и Румынию резко возрос, свидетельствуют данные украинской таможни.

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