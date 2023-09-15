"Укроборонпром" ограничил общение с журналистами после материала Reuters

После несогласованного обнародования агентством Reuters информации, поставившей под угрозу безопасность одного из предприятий АО "Украинская оборонная промышленность", компания временно ограничила общение с прессой по производственным вопросам, сообщает Укринформ.

"После материала Reuters от 12.09.23, который поставил под угрозу безопасность одного из предприятий АО "УОП", общение со СМИ по отдельным потенциально опасным темам, касающимся производственных площадок и некоторых других деталей, ограничено. Мы сообщим, когда ситуация изменится" , - говорится в ответе.

В "Укроборонпроме" подчеркнули, что информация о работе украинского оборонно-промышленного комплекса во время полномасштабной войны с РФ чувствительна и должна быть дозирована, проверена и не нести угрозы для предприятий ОПК, их работников и обороноспособности Украины.

В компании заверили, что остаются и дальше открытыми к общению по вопросам трансформации, построения антикоррупционной инфраструктуры и тому подобное.

Как сообщалось, на днях СМИ распространили информацию, обнародованную агентством Reuters, по открытию на одном из предприятий АО "Украинская оборонная промышленность" нового центра производства.