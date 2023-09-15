Игнат: Сейчас у РФ в разы меньше ракет, чем было в 2022 году

В России по состоянию на осень 2023 года в разы меньше ракет, чем было в 2022 году.﻿ Об этом заявил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона новостей, сообщает Украинская правда.

"Надо уточнить, что ракет (в России - ред.) меньше по состоянию на осень 2023-го года в разы, чем было по состоянию на 2022 год.

Но производство ракет продолжается, они их изготавливают, западные комплектующие там есть. И в ракетах, и в "Шахедах"... и западные СМИ тоже это подчеркивают, что как бы ни работали санкции, все равно Россия продолжает получать комплектующие для ракет" , – сказал он.

Ранее The New York Times в своей публикации сообщила﻿, что России удалось преодолеть санкционное давление и теперь она способна производить большее количество ракет, чем до начала полномасштабного вторжения.