Минобороны Германии: для передачи Taurus надо "одна-две недели"

Министр обороны Германии Борис Писториус сказал, что Германии нужны еще одна-две недели, чтобы взвесить решение о передаче Украине крылатых ракет, сообщает Европейская правда.

Писториус прокомментировал возможное решение о предоставлении Украине ракет Taurus на Вестфальской конференции по вопросам мира, проходящей в Мюнстере.

"Если на принятие решения уйдет еще неделя-две, то так должно быть... Германия должна проявить высокий уровень осторожности, даже если нашим украинским друзьям это сложно понять" , – сказал министр обороны.

Напомним, на этой неделе депутаты немецкого Бундестага от коалиции написали письмо канцлеру Олафу Шольцу и министру обороны Борису Писториусу, в котором, в частности, требуют передать Украине дальнобойные ракеты Taurus.