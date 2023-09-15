Украина наращивает средства для сбивания российских беспилотников – ВСУ

Украина наращивает средства, которыми сбиваются вражеские беспилотники. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Коммандования воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат, сообщает Укринформ.

"Мобильные огневые группы повышают свое мастерство. Нам нужно наращивать то вооружение, которое может уничтожать "Шахеды". Имея локатор, имея радиолокационное сопровождение цели, таким образом, в автоматическом режиме зенитные пушки или крупнокалиберные пулеметы смогут его эффективно уничтожать.

Именно мобильные огневые группы – наиболее рациональный метод уничтожения "Шахедов". В настоящее время по статистике зенитно-ракетные войска являются основными уничтожителями "Шахедов" и ракет" , - сказал Игнат.

Как отметил спикер Воздушных Сил, необходимо понимать, что враг будет наращивать производство беспилотников и публично объявляет об открытии таких заводов.

"Украина в свою очередь также наращивает производство ударных БПЛА, понимая, что это работает" , - сказал Игнат.

Он подчеркнул, что беспилотник – это серьезное оружие, и не следует преуменьшать вред от него.

"Если этот беспилотник, баражирующий боеприпас попадет точно в уязвимое место, то последствия могут быть серьезные. Именно поэтому сейчас наращиваются все средства, способные уничтожать эту цель как днем, так и ночью" , - сказал Игнат.

Игнатий добавил, что задачей войск РФ является истощение украинского ПВО.