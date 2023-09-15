Шуфричу сообщили о подозрении в государственной измене

Служба безопасности Украины заявляет, что совместно с Государственным бюро расследований и Офисом генпрокурора собрала аргументированную доказательную базу об антиукраинской деятельности действующего народного депутата Нестора Шуфрича.﻿ Об этом заявили в СБУ и Офисе генпрокурора, сообщает Украинская правда.

Официально сообщается, что по материалам спецслужбы прокуроры ОГП вручили нардепу сообщение о подозрении по ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).

По данным материалов расследования, Шуфрич тесно сотрудничал и выполнял задание бывшего секретаря СНБО Владимира Сивковича, агента ФСБ, задача которого - координация российской агентуры в Украине.

Напомним, что Сивкович сбежал в Москву в 2014 году и создал "кротоферму" для подрывной деятельности против нашего государства. Именно он курировал бывшего начальника Управления СБУ в АРК Крым Олега Кулинича, которого подозревают в государственной измене и которого задерживал лично глава Службы безопасности Василий Малюк.

"Одной из основных задач Шуфрича была подрывная деятельность в информационной сфере. Он систематически распространял нарративы Кремля о том, что украинское государство - якобы искусственное образование, что у Украины и России единая история и что украинцы и россияне - якобы "один народ". Таким образом Шуфрич пытался развить пророссийские настроения в украинском обществе" , – отметили в спецслужбе.

Уточняется, что сейчас по местам жительства нардепа и у его близкого окружения осуществляется 45 обысков.

Досудебное расследование продолжается. Санкция статьи предусматривает до 15 лет тюрьмы.