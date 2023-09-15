Великобритания признала "группу Вагнера" террористической организацией
Великобритания официально признала группу Вагнера (ЧВК "Вагнер") террористической организацией, сообщает Европейская правда.
Заявление об этом разместила пресс-служба правительства Соединенного Королевства.
"Сегодня, 15 сентября, российская наемническая организация, группа Вагнера, была определена как террористическая организация. Решение вступает в силу немедленно и делает принадлежность к группе Вагнера или ее активную поддержку в Британии уголовным правонарушением, с потенциальными санкциями до 14 лет лишения свободы в дополнение к или вместо штрафа", – говорится в заявлении.
Кроме ЧВК "Вагнер", в британском списке террористических организаций еще 78 группировок.