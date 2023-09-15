В центре Киева демонтировали советскую символику времен СССР

В центре Киеве демонтировали советскую символику и убрали аннотационную доску на русском языке с обелиска "Город-герой Киев", сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Киевский городской совет со ссылкой на заместителя председателя КГГА Анну Старостенко.

По ее словам, работники Департамента территориального контроля завершают работы по демонтажу элементов с обелиска на Галицкой площади. Работы выполняются Департаментом территориального контроля Киева.

В Департаменте отмечают, что во время выполнения работ убрали звезды на боковых сторонах обелиска и аннотационную доску на русском языке. А также изменили надпись "1941" на "1939" - год, когда началась Вторая мировая война.