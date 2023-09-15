Белорусские добровольцы заявили об освобождении Клещеевки, но потом удалили эту информацию (Обновлено)

Полк имени Кастуся Калиновского сообщил об освобождении села Клещеевка в Бахмутском районе Донецкой области и показал видео, на котором видно, как бойцы идут по населенному пункту. Затем в полку удалили эту информацию, сообщает Украинская правда.

Об этом говорится в сообщении полка в соцсетях.

"На видео - кадры, снятые медиками Калиновского полка, которые въезжают в освобожденную от российских оккупантов Клищеевку (пригород Бахмута). Село было освобождено, в том числе, усилиями бойцов батальона "Волат" и батальона "Литвин" Калиновского полка, а также полкового БПЛА им. Никиты Кривцова" , – отмечается в сообщении.

Обновлено: Позже в полку удалили информацию и сообщение о Клищеевке. Похожая ситуация случилась 14 сентября, когда заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что защитники освободили Андреевку неподалеку от Клещеевки. Защитники назвали информацию "преждевременной", но 15 сентября Генштаб официально заявил об освобождении Андреевки.

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