Украина вернула тела еще 51 погибшего защитника – Коордштаб

Украинской стороне удалось репатриировать на подконтрольную украинскому правительству территорию тела 51-го погибшего защитника, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными в Telegram.

Сообщается, что передача тел состоялась благодаря совместной работе Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Управления гражданско-военного сотрудничества Генштаба ВСУ и Управления по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах МВД.

Указано, что всего за два года работы удалось репатриировать тела 1832 украинских защитников.