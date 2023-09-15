Шмыгаль: Фонд госимущества Украины подготовил к приватизации 5 крупных объектов
Фонд госимущества Украины подготовил к приватизации пять крупных объектов, которые будут выставлены на продажу в 2024 году, сообщает Экономическая правда.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на пресс-конференции в Киеве 15 сентября.
По словам премьера, это будет пять объектов в рамках большой приватизации. Он выразил надежду, что продажа состоится в следующем году.
Однако названий объектов Шмыгаль не озвучил.
По его словам, согласно проекту госбюджета-2024, который правительство утвердило в пятницу, поступления от приватизации в следующем году запланированы на уровне 4 млрд грн.
При этом в системе аукционов "Прозорро.Продажи" на днях был опубликован перечень 15 объектов большой приватизации, в который вошли, в частности, контрольные пакеты акций:
- Одесского припортового завода,
- "Центрэнерго",
- Объединенной горно-химической компании,
- "Украинских энергетических машин",
- "Электротяжмаша",
- "Сумыхимпрома".
Также к приватизации готовятся госпакеты акций:
- Днепровского электровозостроительного завода,
- НАК "Украгролизинг",
- "Азовмаша",
- "Индара",
- "Орианы",
- 51-процентная доля Запорожского титано-магниевого комбината.
Кроме того, планируется приватизация целостных имущественных комплексов:
- ГП "Угольная компания "Краснолиманская",
- Уманского ликеро-водочного завода,
- Завода алюминиевой фольги.
Организатором выступает Фонд госимущества (ФГИ) Украины, однако сроки продажи отсутствуют.
Напоминаем:
В сентябре 2022 года Фонд госимущества Украины возобновил малую приватизацию.
С тех пор малая приватизация в Украине во время войны побила десятилетний рекорд.