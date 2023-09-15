Close button

Шмыгаль: Фонд госимущества Украины подготовил к приватизации 5 крупных объектов

Шмыгаль: Фонд госимущества Украины подготовил к приватизации 5 крупных объектов
Фото: Facebook

Фонд госимущества Украины подготовил к приватизации пять крупных объектов, которые будут выставлены на продажу в 2024 году, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на пресс-конференции в Киеве 15 сентября.

По словам премьера, это будет пять объектов в рамках большой приватизации. Он выразил надежду, что продажа состоится в следующем году.

Однако названий объектов Шмыгаль не озвучил.

По его словам, согласно проекту госбюджета-2024, который правительство утвердило в пятницу, поступления от приватизации в следующем году запланированы на уровне 4 млрд грн.

При этом в системе аукционов "Прозорро.Продажи" на днях был опубликован перечень 15 объектов большой приватизации, в который вошли, в частности, контрольные пакеты акций:

  • Одесского припортового завода,
  • "Центрэнерго",
  • Объединенной горно-химической компании,
  • "Украинских энергетических машин",
  • "Электротяжмаша",
  • "Сумыхимпрома".

Также к приватизации готовятся госпакеты акций:

  • Днепровского электровозостроительного завода,
  • НАК "Украгролизинг",
  • "Азовмаша",
  • "Индара",
  • "Орианы",
  • 51-процентная доля Запорожского титано-магниевого комбината.

Кроме того, планируется приватизация целостных имущественных комплексов:

  • ГП "Угольная компания "Краснолиманская",
  • Уманского ликеро-водочного завода,
  • Завода алюминиевой фольги.

Организатором выступает Фонд госимущества (ФГИ) Украины, однако сроки продажи отсутствуют.

Напоминаем:

В сентябре 2022 года Фонд госимущества Украины возобновил малую приватизацию.

С тех пор малая приватизация в Украине во время войны побила десятилетний рекорд.

Новости

Популярные темы форума

analytics