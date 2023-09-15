Украинский морской дрон подбил российский корабль "Самум" – источники

Украинский морской дрон в четверг 14 сентября подбил российский ракетный корабль "Самум", сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают собеседники УП в СБУ.

По информации источников, морской дрон СБУ "Морской малыш" попал по ракетному кораблю "Самум" недалеко от входа в Севастопольскую бухту.

"Малыш" попал в заднюю правую часть судна, нанеся значительные повреждения, из-за чего корабль потерял ход.

Источники утверждают, что россиянам пришлось отбуксировать "Самум" на ремонт "с большим дифферентом на корму и креном на правый борт".

Для этой атаки СБУ использовала экспериментальный образец морского дрона, который способен работать в шторм, прячась от обнаружения за высокими волнами. Во время спецоперации высота волн достигала 1,5 - 2 м.

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