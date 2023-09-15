Прокуроры будут просить увеличить залог для Коломойского почти до 6 млрд грн

Сторона обвинения будет просить Шевченковский районный суд Киева увеличить залог для бизнесмена Игоря Коломойского из-за новых подозрений более чем в 11 раз – до почти 5,88 миллиарда гривен, сообщает Украинская правда.

Об этом собщили собеседники в правоохранительных органах.

По данным УП, в связи с сообщением о новом подозрении Игорю Коломойскому прокуроры собираются подать в суд ходатайство об увеличении ему залога.

Они хотят, чтобы сумма залога возросла со 190 тысяч прожиточных минимумов до 2,19 миллиона прожиточных минимумов для трудоспособных лиц – то есть с почти 510 млн до почти 5,88 млрд гривен.

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