СМИ: Правительство Норвегии изучает запрет на въезд для российских авто

Норвежское правительство пока не приняло окончательной позиции относительно обновленных санкционных рекомендаций Европейской комиссии, которые предусматривают запрет на въезд для частных автомобилей с российскими номерами, сообщает Европейская правда.

Об этом стало известно порталу The Barents Observer.

Норвегия не является членом Европейского Союза, но придерживается большинства санкций ЕС, введенных в ответ на полномасштабную войну России против Украины.

Обновленные на прошлой неделе рекомендации Еврокомиссии предусматривают, что государства должны запрещать въезд для автомобилей с российской регистрацией – вне зависимости от того, используются ли они в коммерческих или частных целях.

"Мы приняли к сведению заявление Европейской комиссии и его интерпретацию и внимательно изучаем, что это будет означать для норвежского законодательства", – заявила The Barents Observer пресс-секретарь Министерства иностранных дел Норвегии Рагнхильд Сименстад.

Для Норвегии этот вопрос имеет важное значение. Россияне путешествуют через нее транзитом в Европу, в том числе и на автомобилях. Для жителей Мурманска привычным является однодневный шопинг-тур через границу с Норвегией; россияне также едут из Москвы и Санкт-Петербурга на авто на отдых в Европу.

По данным иммиграционной службы Норвегии, которые получил The Barents Observer, за август границу с Россией пересекли 6300 человек – на 23% больше, чем в этом же месяце 2022 года. А в северном норвежском районе Финнмарк за август насчитали 646 автомобилей с российской регистрацией.

После того как Финляндия запретит въезд автомобилей с российской регистрацией, тогда как Норвегия – нет, могут возникнуть проблемы на шести дорогах между обеими странами на севере, поскольку там проводятся только выборочные таможенные проверки.

Кроме того, отмечает The Barents Observer, многие россияне сегодня ездят в Финляндию через Норвегию после того, как в сентябре прошлого года Хельсинки запретил въезд гражданам России, прибывающим по туристическим визам, а Норвегии – нет.

После решения Финляндии для российских авто закрывается вся восточная граница ЕС – Литва, Латвия и Эстония приняли такое решение ранее на этой неделе.