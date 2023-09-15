Зеленский провел очередную Ставку: о чем говорили

Президент Владимир Зеленский в пятницу 15 сентября провел очередную Ставку главнокомандующего, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил Зеленский в Telegram.

"Ставка. Детальный обзор ситуации на фронте по всем направлениям. Доклады Главкома и командующих: Харьковщина, Луганщина, Донбасс, Запорожье, юг. Доклады разведок".

По его словам, был заслушан отчет о завершенных специальных операциях и уделено внимание планированию будущих.

Кроме того, рассматривались вопросы поставки оружия, боеприпасов и всего, что необходимо для фронта.