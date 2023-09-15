В ГУР подтвердили, что Кадыров находится в очень тяжелом состоянии
Лидер Чечни Рамзан Кадыров находится в очень тяжелом состоянии, сообщает Укринформ.
Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.
"Мы можем подтвердить, что у него (Кадырова - ред.) очередное тяжелое обострение и находится в очень тяжелом состоянии последние несколько дней", - отметил Юсов.
Ранее в СМИ появилась информация, что Кадыров находится в коме.
В прошлом году СБУ объявила в розыск президента Чечни Рамзана Кадырова за посягательство на территориальную целостность Украины и ведение агрессивной войны.