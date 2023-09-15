Зеленский поговорил с главой Еврокомиссии после компромисса по зерну

Президент Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен после того, как ее ведомство объявило о компромиссе по импорту украинского зерна в ЕС, сообщает Европейская правда.

Об этом Зеленский сообщил в соцсетях.

Глава государства подчеркнул, что ограничения со стороны Еврокомиссии по доступу украинской аграрной продукции на рынок Европейского Союза отныне сняты.

"Искренне благодарен Урсуле фон дер Ляйен за соблюдение слова и правил свободного рынка. Это пример настоящего единства и доверия между Украиной и ЕС. Европа выигрывает всегда, когда правила работают, а договоры выполняются", – добавил он.

Зеленский предостерег, что важным также является и выявление европейского единства на двустороннем уровне.

"Чтобы соседи во время войны Украину поддержали. А если их решения будут нарушать право ЕС, Украина будет цивилизованно отвечать", – добавил президент.

Европейская комиссия ранее в пятницу объявила, что не будет продлевать ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины после 15 сентября, но Киев согласился принять меры по ограничению импорта со своей стороны.

Польша уже успела заявить, что все равно введет одностороннее ограничение на украинское зерно. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее анонсировал обращение в арбитраж Всемирной торговой организации.