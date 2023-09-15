Венгрия запретит импорт зерна из Украины вопреки компромиссу от Еврокомиссии

Несмотря на компромисс, найденный Еврокомиссией об отмене ограничений на импорт украинской сельхозпродукции после 15 сентября в обмен на ограничения со стороны Киева Венгрия решила ввести собственный, односторонний запрет, сообщает Европейская правда.

Об этом объявил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь на своей Facebook-странице.

По его словам, Венгрия закрывает свои границы для 24 украинских продуктов на государственной границе.

"Мы будем защищать интересы венгерских фермеров", – подчеркнул Надь.

Согласно постановлению правительства, Венгрия запретит импорт мяса крупного рогатого скота, свиней, овец и коз, а также куриного мяса, пшеницы, ржи, ячменя, кукурузы (и продуктов из них), овощей, сахара и вино.

При этом запрет не распространяется на грузы, которые покидают территорию страны в течение 15 дней, то есть считаются такими, которые въехали в Венгрию для транзита.

Ранее Польша объявила о зерновом запрете для Украины несмотря на компромисс, найденный Еврокомиссией.

Европейская комиссия перед тем объявила, что не будет продлевать ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины после 15 сентября, но Киев согласился принять меры по ограничению импорта со своей стороны.

Как известно, Еврокомиссия ввела временное ограничение на импорт украинской сельхозпродукции в пять государств-членов ЕС – Польшу, Болгарию, Венгрию, Румынию и Словакию. Те утверждали, что украинское зерно бьет по их рынку и вредит фермерам.

В июне исполнительный орган ЕС решил продлить ограничения до 15 сентября, пообещав, что это будет последним таким решением.

В то же время правительство Польши во вторник приняло резолюцию, в которой декларирует намерения продлить запрет на национальном уровне, если его не продлят на уровне ЕС. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ответ анонсировал обращение в арбитраж Всемирной торговой организации.