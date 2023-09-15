Зеленский прокомментировал деоккупацию Андреевки

Освобождение села Андреевка Донецкой области от российских оккупантов является очень нужным результатом для Украины, сообщает Деловая столица.

Об этом в вечернем обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Есть весомый и очень нужный Украине результат на Бахмутском направлении: наши воины освободили Андреевку. 3-я штурмовая, все задействованные силы, штаб, командующий генерал Сырский (командующий сухопутных войск Александр Сырский) — ребята, всем вам спасибо" , — заявил глава государства.

Он также отметил, что активные действия украинских защитников продолжаются в районе Клещиевки и Курдюмовки. В то же время 36 отдельная бригада морпехов очень мощно действует в районе Опытного и Водяного.