Словакия вслед за Польшей и Венгрией запрещает импорт украинского зерна

Правительство Словакии в пятницу вечером после решения Еврокомиссии не продлевать ограничения на импорт отдельных категорий сельхозпродукции из Украины объявило о введении аналогичных односторонних ограничений, сообщает Европейская правда.

Заявление правительства цитирует портал Dennik N.

Согласно решению, Словакия до конца года запретит импорт украинских пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника.

"Мы должны избегать чрезмерного давления на словацкий рынок, чтобы оставаться справедливыми в отношении отечественных фермеров. В то же время наш шаг является реакцией на аналогичные действия Польши и Венгрии", – говорится в заявлении словацкого правительства.

Также там пообещали интенсивно сотрудничать с Европейской комиссией и странами-членами ЕС для поиска общеевропейского системного решения во время действия запрета и, в случае принятия такого решения, снять запрет.

Как известно, Европейская комиссия ввела временное ограничение на импорт украинской сельхозпродукции в пять государств-членов ЕС – Польшу, Болгарию, Венгрию, Румынию и Словакию. Те утверждали, что украинское зерно бьет по их рынку и вредит фермерам.

Но в пятницу Еврокомиссия объявила, что не будет продлевать ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины после 15 сентября, но Киев согласился принять меры по ограничению импорта со своей стороны.

Несмотря на это, Польша и Венгрия решили ввести односторонние ограничения.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль перед тем анонсировал обращение в арбитраж Всемирной торговой организации.