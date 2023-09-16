В Госдуме заявили, что РФ будет воевать со всеми постсоветскими странами
Депутат Государственной думы РФ от правящей партии "Единая Россия" Евгений Федоров заявил, что страну могут ожидать войны со всеми республиками, которые ранее входили в состав СССР, так как Россия намерена их аннексировать, сообщает РБК-Украина.
Об этом говорит комментарий российского политика пропагандистскому каналу "Путин в Телеграм".
Потенциальную оккупацию всех постсоветских республик Федоров назвал "возвращением в состав РФ", а такие захватнические планы Москвы - не "хотелками, а мерами по обеспечению мира".
В этом контексте депутат Госдумы РФ стал размышлять о противодействии других стран подобным агрессивным амбициям со стороны Кремля, включая вооруженную борьбу государств за свой суверенитет и территориальную целостность.
"Все бывшие республики рано или поздно будут конфликтовать или воевать с Россией - это вопросы теории. Некоторые из них будут не сейчас - Беларусь. Грузия уже воевала, Украина. Это касается в полном объеме и Армении", - заявил российский политик.
Также он озвучил мнение, что для избежания войны будто бы существует лишь один способ - это "присоединение" этих государств в РФ "дипломатическим путем".
Ереван стал отдаляться от Москвы
Отметим, что подобные высказывания представителя российского законодательного органа прозвучали на фоне напряжения отношений между Арменией и РФ. Так, в последнее время отношения между странами стало ухудшаться. С этим связан ряд факторов.
К примеру, Армения согласилась провести на своей территории военные учения с США.
Также в Кремле обеспокоены решением Еревана ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда, который выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина за депортацию украинских детей.
Добавим, что недавно премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью итальянской газете La Repubblica заявил о том, что широкомасштабное вторжение России в Украину показало, что его страна больше не может рассматривать Москву как гаранта своей безопасности.
Тут также следует напомнить, что этот российский депутата прошлой осенью отличился резким и оскорбительным высказыванием в отношении Армении, назвав ее "тупиковой страной в геополитическом плане".