Генштаб: В Украине уничтожены еще 350 оккупантов и 16 артсистем
Российские оккупанты потеряли еще 350 своих военных на войне в Украине, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.09.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 271790 (+350) человек,
- танков - 4616 (+4) ед,
- боевых бронированных машин - 8824 (+10) ед,
- артиллерийских систем - 5988 (+16) ед,
- РСЗО - 774 (+0) ед,
- средства ПВО - 521 (+0) ед,
- самолетов - 315 (+0) ед,
- вертолетов - 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 4738 (+24),
- крылатые ракеты - 1455 (+0),
- корабли / катера - 20 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 8525 (+33) ед,
- специальная техника - 891 (+2).