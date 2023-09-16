SpaceX совершила очередной запуск спутников Starlink на орбиту
Компания SpaceX, принадлежащая миллиардеру Илону Маску, совершила очередной запуск спутников Starlink на орбиту, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает пресс-служба SpaceX.
Отмечается, что в этот раз компания запустила партию из 22 интернет-спутников.
Ракета-носитель Falcon 9 была запущена с космодрома, расположенного во Флориде Соединенных Штатов Америки.
Через 8 минут с начала операции первая ступень вернулась на Землю, приземлившись на беспилотном корабле Just Read the Instructions в Атлантическом океане.
Около часа спустя компания подтвердила вывод на орбиту 22-х спутников.
Что такое Starlink?
Starlink является инновационной платформой спутникового интернета, проект которой начали еще в 2015 году. Первые прототипы были запущены на орбиту в 2018. Благодаря системе пользователи имеют возможность получить доступ к высокоскоростному Интернету практически в любом уголке планеты.