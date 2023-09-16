Национальный банк смягчил ряд валютных ограничений

Нацбанк смягчил ряд валютных ограничений с целью улучшения работы наличного сегмента валютного рынка и увеличения возможностей получать современные виды реабилитации за рубежом для военных, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"НБУ смягчает ряд валютных ограничений с целью улучшения работы наличного сегмента валютного рынка, увеличения возможностей получать современные виды реабилитации за рубежом для воинов, которые защищают наше государство, пострадавших от боевых действий и других категорий населения, а также создание условий для реструктуризации внешних кредитов государственными компаниями" , - говорится в сообщении.

Так, с 16 сентября при расчете объема наличной иностранной валюты, которую банк или небанковское финансовое учреждение имеет возможность продать на валютном рынке, будут учитываться остатки средств наличной иностранной валюты, которая учитывалась в кассе этих учреждений по состоянию на 13 апреля 2022 года.

Таким образом, учреждения будут продавать клиентам иностранную валюту в наличной форме в пределах суммы, которая определяется как сумма следующих составляющих:

сумма остатков наличной иностранной валюты по состоянию на 13 апреля 2022 года;

объем превышения покупки наличной иностранной валюты над объемом ее продажи по всем иностранным валютам, который рассчитывается, начиная с 13 апреля 2022 года и в течение следующих операционных/рабочих дней;

120% от объема покупки безналичной иностранной валюты у физических лиц по всем иностранным валютам, которая рассчитывается начиная с 13 апреля 2022 года и в течение следующих операционных/рабочих дней.

В НБУ объясняют, что сумма составляющих рассчитывается в долларовом эквиваленте, который исчисляется на основании официального курса гривны к иностранным валютам, установленного регулятором на дату такого расчета.

Кроме того, НБУ расширил перечень медицинских услуг, для оплаты которых физические лица могут переводить средства за границу. Так, в соответствующий перечень добавлены услуги по реабилитации, а также услуги по приобретению протезов и их комплектующих, установке, сервисному обслуживанию и ремонту протезов.

Так, Нацбанк позволил государственным предприятиям переводить средства за границу для выполнения обязательств перед нерезидентом по кредиту или займу, которые были реструктуризированы на условиях, согласованных правительством.