ОВА: Российская армия за сутки атаковала восемь украинских областей

Российская армия за сутки 15-16 сентября атаковала восемь украинских областей, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит сводка ОВА.

Ситуация в регионах по состоянию на 9.00 по данным областных государственных администраций.

Черниговщина: за сутки - 4 обстрела (25 взрывов). Враг применил минометы, АГС, а также неуправляемые авиационные ракеты. Взрывы зафиксированы в Черниговском, Корюковском, Новгород-Северском районах. О потерях среди местного населения или повреждениях гражданской инфраструктуры информация не поступала.

Сумщина: вчера в течение дня россияне совершили 9 обстрелов приграничья. Зафиксировано 73 взрыва. Обстрелам подверглись Юнаковская, Середино-Будская, Хотинская, Краснопольская, Великописаревская громады. Середино-Будская громада: 12 мин сбросили россияне на территорию громады. В результате обстрела произошел пожар, в результате которого сгорели 2 частных жилых дома. Один жилой дом частично поврежден.

Днепропетровщина: сегодня с самого утра российская армия ударила по Марганецкой громаде Никопольского района. Последствия атаки уточняются. Прошло без жертв. Никополь: вчера в течение дня - 6 обстрелов из тяжелой артиллерии. Российские оккупанты повредили в городе учебное заведение. Также повреждена хозяйственная постройка и частное предприятие. Оборвана линия электропередач. К вечеру агрессор обстрелял Никополь. По городу он открыл огонь из тяжелой артиллерии.

Запорожская: за минувшие сутки военнослужащие рф осуществили 54 удара по 20 населенным пунктам Запорожской области. Артиллерийские обстрелы пришлись по территории Гуляйполя, Орехова, Железнодорожного, Малиновки, Белогорья, Роботино, Степногорска, Каменского, Степного, Пятихаток и других городов и сел на линии огня. Враг ударил 2 авиабомбами по Орехову и обстрелял из РСЗО Новодаровку, Гуляйпольское, Новоивановку и Левадное. В результате авиаудара по Орехову ранения получили женщины 71 и 53 лет, они доставлены в лечебное учреждение. Поступило 31 сообщение о разрушении жилых домов и хозяйственных построек.

Харьковщина: за прошедшие сутки авиационным ударам подверглись населенные пункты Стрелечья Харьковского района и Котляровка Купянского района. Враг из артиллерии обстрелял г. Купянск. Информация о погибших или раненых и повреждениях объектов инфраструктуры не поступала. В результате обстрелял с. Копанки Изюмского района, вероятно, управляемой авиабомбой, полностью уничтожен частный жилой дом, еще 2 дома повреждены. Информация о пострадавших лицах не поступала.

Луганщина: под давлением противника с неба - Новоселовское, Новоегоровка, Макеевка, Невское, Белогоровка. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали Невское и Белогоровка. За сутки противник совершил 145 обстрелов (529 снарядов).

Донецкая область: за прошедшие сутки по населенным пунктам области россияне совершили 12 обстрелов из РСЗО "Град" и артиллерии. Под огонь попали 8 населенных пунктов области: Авдеевка, Константиновка, Часов Яр, с.Богоявленка, с.Дружба, с.Новоукраинка, с.Предтечино, пгт Заречное. Повреждены 10 жилых домов (из них 2 многоквартирных), ЛЭП. За сутки по области - один человек ранен.

Херсонщина: за сутки по области противник совершил 69 обстрелов (325 снарядов), из них по г. Херсон - 6 обстрелов (14 снарядов). Рашисты попали в районы 20 населенных пунктов области; территорию предприятия в Херсоне. Жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.