В Белом доме считают "мощной" декларацию G20, которая разочаровала Украину

В Белом доме защищают текст итоговой декларации саммита G20 на прошлой неделе, который разочаровал Украину из-за отсутствия осуждения российской агрессии, сообщает Европейская правда.

Об этом на брифинге сказал советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан.

Он сказал, что "никакой формальной – или, скорее, неформальной – реакции от Украины относительно коммюнике G20".

Салливан отметил, что на саммите G20, а также на мирных саммитах в Копенгагене и Джидде были изложены похожие предложения.

Он перечислил четыре ключевых принципа декларации по Украине: первоочередное значение территориальной целостности и суверенитета; заявление о том, что абсолютно неприемлемым для любой страны является применение силы для нарушения территориальной целостности другой страны; нападения на зерновую инфраструктуру или гражданскую инфраструктуру должны быть полностью запрещены; угроза или применение ядерного оружия в таком конфликте должно быть недопустимым.

"Эти четыре пункта, которые появились в коммюнике G20, являются мощными и, я бы сказал, определенным образом не нейтральными заявлениями в этом контексте, потому что все эти четыре пункта действительно говорят России: "То, что вы делаете, является неприемлемым", – подчеркнул Салливан.

Министерство иностранных дел Украины раскритиковало коммюнике G20, охарактеризовав документ как такой, где "нечем гордиться" в части относительно агрессии России против Украины.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен встал на защиту декларации лидеров G20, а президент США Джо Байден объяснил отсутствие в документе прямого осуждения российской агрессии против Украины.