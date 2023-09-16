В Бельгии вынесли приговоры по делу о смертоносных терактах в Брюсселе

В Бельгии суд вынес приговоры шестерым обвиняемым по делу о терактах в Брюсселе, которые унесли жизни 32 человек, сотни были ранены, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает AP.

Шестерых мужчин приговорили к срокам от 20 лет до пожизненного заключения.

Главный подозреваемый, Салах Абдеслам, был приговорен к 20 годам заключения за участие в перестрелке за несколько дней до терактов 22 марта 2016 года.

Абдеслам уже отбывал во Франции пожизненное заключение без права досрочного освобождения за теракты в Париже в 2015 году.

Нападения в Париже и Брюсселе были связаны с одной и той же сетью "Исламского государства".

Выступая в понедельник в суде Брюсселя с высоким уровнем безопасности перед присяжными и судьями, которые ушли на совещание для обсуждения приговоров, Абдеслам призвал их к снисхождению, настаивая на том, что он не участвовал в терактах в Брюсселе – двух в аэропорту города и одного в поезде метро во время утреннего часа пик.

Всего в этом процессе, который стал крупнейшим в истории бельгийского правосудия, проходило 10 обвиняемых. С двух братьев были сняты все обвинения. Остальные восемь были признаны виновными в участии в деятельности террористической группы. Шестеро из этих восьми также были признаны виновными в убийстве.

Утром 22 марта 2016 года два смертника привели в действие взрывные устройства в зале вылета международного аэропорта Брюсселя. В результате двух взрывов погибли 16 человек, десятки других получили ранения.

Несколько минут спустя еще один смертник привел в действие бомбу в поезде метро в центре Брюсселя, недалеко от квартала ЕС. Погибли еще 16 человек.