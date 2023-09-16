Партизаны из движения "Атеш" взорвали два грузовика с оккупантами в Геническе
Подполье провело успешную диверсию во временно оккупированном Геническе, взорвав два грузовика с россиянами, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщает сопротивление со ссылкой на партизан из движения "Атеш".
Отмечается, что оккупантов взорвали утром 15 сентября.
По данным подполья, военнослужащий из состава ВС РФ узнал о месте размещения техники и личного состава соседнего подразделения на въезде в город, возле заброшенных промышленных сооружений.
"Он скрыл там 10 килограммовый "подарок". В момент выхода военных из техники взрывчатка была активирована.
Результат: уничтожены два грузовика с личным составом.
Агент успешно покинул Геническ".