ISW: ВСУ продвинулись на нескольких направлениях на Донбассе

Украинские войска 17 сентября освободили от российских оккупантов Клещиевку. Также ВСУ продвинулись на участке Авдеевка – Донецк и восточнее Красногоровки.﻿ Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), пишет Максим Шушко, РБК-Украина.

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

В Генштабе Украины сообщили, что российские войска проводят диверсионные действия вблизи государственной границы, чтобы не допустить переброску украинских сил на другие направления.

В Генштабе добавили, что войска РФ увеличивают плотность минно-взрывного заграждения вдоль границы в Белгородской области. Российский "военкор" утверждал, что периодические боевые действия происходят вблизи Стрелки (25 км северо-восточнее города Харькова) на границе.

Геолокационные кадры, опубликованные 17 сентября, показали, что российские силы незначительно продвинулись к югу от Дибровы. Начальник прессслужбы Восточной группировки войск капитан Илья Евлаш заявил, что оккупанты пытаются перегруппироваться вдоль линии Купянск-Сватово после неудач возле Новоегоровки.

Карта: ISW

Бои в Донецкой области

17 сентября украинские войска освободили Клищеевку (7 км юго-западнее Бахмута) и наступали в других местах на этом направлении.

Российские "военкоры" отрицали, что украинские силы освободили Клищеевку, и утверждали, что ВСУ якобы контролируют только южную и центральную части населенного пункта.

На кадрах, опубликованных 17 сентября, видно, как украинские войска обстреливают российские силы в окрестностях Клищеевки и вынуждают их отступить. Дополнительные геолокационные снимки, опубликованные 16 сентября, показывают, что украинские силы добились успехов к востоку от Орехово-Василовки.

17 сентября российские войска совершили контратаку в районе Бахмута, но не добились никаких подтвержденных успехов. Евлаш заявил, что у российских сил сейчас есть 52 тысячи личного состава, развернутых на Бахмутском направлении.

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские силы отразили пять российских штурмов в районе Клищиевки и Белой Горы, а также контратаки россиян в районе Андреевки и Курдюмовки.

17 сентября украинские силы совершили ограниченные наземные удары на участке Авдеевка – Донецк и продвинулись вперед. Геолокационные кадры, опубликованные 16 сентября, показывают, что украинцы продвинулись к востоку от Красногоровки.

В Генштабе Украины сообщили, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Авдеевки, Северного и Марьинки. Спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун заявил, что российские силы ежедневно проводят от 10 до 15 штурмов возле Марьинки мотострелковыми подразделениями, а также сводными подразделениями "Шторм" и "Шторм-З".

Карта: ISW

Карта: ISW

"Южная ось"

Российские источники, в том числе Минобороны РФ, утверждали, что украинские войска продолжали обстрелы вдоль линии Новодонецко-Новомайорское, вблизи Старомайорского и близ Приютного. Несколько российских источников сообщили, что боевые действия в этом секторе преимущественно носят позиционный характер.

В Генштабе Украины сообщили, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Новодаровки и Ровнополья.

Российский "военкор" утверждал, что войска РФ наступали в направлении Урожайного. Один российский военный блоггер отметил, что подразделения батальона "Восток" и формирование "Каскад" из "ДНР" обороняются от украинских атак в этом направлении.

Карта: ISW

Украинские военные источники сообщили, что ВСУ продолжали наступательные действия на Мелитопольском направлении и преуспели на неустановленных участках.

Российские "военкоры" утверждали, что тяжелые бои продолжались вдоль линии Роботино-Вербово, в частности в направлении Новопрокопки.

Минобороны РФ заявило, что российская ПВО якобы сбила четыре украинских беспилотника над северо-западным и восточным побережьями Крыма ранним утром 17 сентября.

Российский "военкор" утверждал , что Украина запустила в Крым в общей сложности шесть беспилотников и что российский ППК "Медведи" обнаружил дроны, а 31-я дивизия ПВО якобы сбила три БПЛА возле Портового и мыса Тарханкут.

Карта: ISW

Карта: ISW