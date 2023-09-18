Буданов назвал главные цели ударов беспилотниками-камикадзе по оккупантам

Среди главных целей ударов дронами-камикадзе по военным объектам оккупантов – уничтожение систем ПВО, авиации, а также повреждение военно-производственных мощностей.﻿ Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью The Economist, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

По словам Буданова, у новой массированной кампании ударов дронами-камикадзе по оккупантам есть три основные цели: истощить российскую систему ПВО; вывести из транспортную и бомбардировочную авиацию, а также и нанести ущерб военным производственным объектам.

"Мы хотим вывести их из зоны комфорта" , - отметил начальник Главного управления разведки.

Он также отметил, что вторичная цель таких атак – психологическая. Обстрелы должны вызывать беспокойство среди населения и нарушать нормальные экономические процессы внутри России. Так, закрытие крупных аэропортов в Санкт-Петербурге и Москве стало уже регулярным явлением.

"Дроны определенно облегчат операции по освобождению наших территорий. Дроны не боятся, их не жалко терять" , - добавил он.

Удары украинскими дронами-камикадзе

В последнее время во временно оккупированном Крыму, а также некоторых областях РФ участились взрывы и пожары. В частности, из-за удара по Севастопольскому морскому заводу 13 сентября был поврежден большой десантный корабль "Минск" и дизель-электрическая подлодка "Ростов-на-Дону".

На следующий день, 14 сентября, украинские военные с помощью дронов и ракет уничтожили российский комплекс ПВО "Триумф" под Евпаторией.

Кроме того, 15 сентября украинские военные подбили российский ракетный корабль "Самум" в Крыму с помощью экспериментального дрона "Морской малыш".