ISW: Без Кадырова Путину будет трудно сохранить стабильность в Чечне
Длительная обеспокоенность по поводу здоровья главы Чеченской республики Рамзана Кадырова в российском информационном пространстве подчеркивает зависимость президента РФ Владимира Путина в вопросе сохранения стабильности в регионе. Об этом говорится в отчете ISW, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.
По мнению экспертов, дестабилизация правления Кадырова в Чечне станет серьёзным ударом по режиму Путина, отчасти из-за того, насколько важным для ранней популярности Путина в России было установление стабильности в Чечне посредством жестокой и кровавой войны.
Аналитики отмечают, что Путину без Кадырова, вероятно, будет трудно обеспечить стабильность в Чечне. Официальным лицам в РФ стоит быть обеспокоенными тем, что информация о болезни Кадырова может повлиять на долгосрочную стабильность контроля властей РФ над Чечней.
Ключевые выводы ISW:
- Украинские военные 17 сентября освободили Клещиевку южнее Бахмута и продолжили успешные наступательные действия на других участках Бахмутского направления.
- В ночь с 16 на 17 сентября российские войска нанесли еще одну серию ударов беспилотниками и крылатыми ракетами по югу Украины.
- Северокорейский диктатор Ким Чен Ын завершил свой визит в Россию 17 сентября и получил от губернатора Приморского края несколько единиц военной техники.
- Попытки Министерства обороны России подчинить себе ЧВК "Вагнера" побуждают российских чиновников более открыто поддерживать военные хунты в Западной Африке.
- Российские войска 17 сентября вели наступательные действия на рубеже Купянск – Сватово – Кременная, в районе Бахмута и на линии Авдеевка-Донецк.
- Украинские силы также продолжили контрнаступательные операции на западе Запорожской области.
- Российская оккупационная администрация продолжает насильственно депортировать украинских детей в Россию и стирать украинскую культурную идентичность.