Зеленский о контрнаступлении: Мы не должны давать Путину передышки

Президент Владимир Зеленский в интервью телекомпании CBS прокомментировал медленный прогресс во время контрнаступления, по его словам, сейчас защитникам важно продвигаться вперед хоть на небольшие расстояния и не давать передышки президенту страны-агрессора, сообщает Украинская правда.

"Мы должны освободить нашу территорию как можно больше и двигаться вперед, даже если это меньше (полмили) или (сто) метров, мы должны это сделать. Мы не должны давать Путину передышки" , – сказал Зеленский.

Он признает, что прогресс в контрнаступлении медленный, но по его словам, войска продолжают движение вперед. Сейчас линия фронта превратилась в артиллерийскую дуэль, где россияне и украинцы выпускают по 40 000 снарядов в день. Война с использованием беспилотников также замедлила прогресс.

"Это сложная ситуация. Я буду с вами абсолютно откровенным. У нас есть инициатива. Это плюс. Мы остановили российское наступление и перешли в контрнаступление. И несмотря на это, оно не очень быстрое. Важно, что мы ежедневно продвигаемся вперед и освобождаем территории" , - подчеркнул президент.

Также ведущий спросил Зеленского, чего Путин добивается, убивая гражданских.