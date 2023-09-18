Bloomberg: В мире растет дефицит дизельного топлива

Мировые нефтеперерабатывающие заводы не могут производить достаточное количество дизельного топлива, что открывает новый виток инфляции и лишает мировую экономику того, что питает как промышленность, так и транспорт.﻿ Об этом сообщает Bloomberg, пишет Максим Шушко, РБК-Украина.

В то время как фьючерсы на нефть стремительно растут – в пятницу они были чуть ниже 95 долларов за баррель, цены на дизель в США подскочили выше 140 долларов, что является самым большим показателем за всю историю для этого времени года. Европейский эквивалент с лета взлетел на 60%.

"Мы рискуем наблюдать продолжающуюся напряженность на рынке, особенно для дистиллятов, в зимние месяцы" , - заявил руководитель отдела рынка нефти Международного энергетического агентства Торил Босони имея в виду дизель.

Отмечается, что ситуация сложна, в том числе и из-за сильной жары в Северном полушарии этим летом, которая заставила многие заводы работать медленнее, чем обычно.

Издание утверждает, что ситуация может ухудшиться, поскольку Саудовская Аравия и Россия уменьшили добычу сырой нефти, богатой дизелем.