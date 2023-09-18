Над Николаевщиной беспилотник попал в здание, над Днепропетровщиной сбили ракеты

В ночь на 18 сентября противовоздушная оборона работала на Николаевщине и Днепропетровщине − российский дрон попал в здание в Снигиревской общине, но обошлось без пострадавших, сообщает Украинская правда.

"Ночью 18 сентября, в 02:25, ударам БПЛА типа "Shahed-136/131" подверглась Снигиревская община. В результате попадания возник пожар двухэтажного здания, которое не эксплуатируется. Он оперативно ликвидирован. Ударной волной повреждены расположенные рядом здания. Пострадавших нет" , – сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

В то же время Днепропетровской ОВА сообщили, что под утро над областью сбили 2 крылатые ракеты.