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ВСУ за сутки уничтожили более 600 окупантов и 24 артсистемы – Генштаб

ВСУ за сутки уничтожили более 600 окупантов и 24 артсистемы – Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали около 620 окупантов, а также уничтожили три танка, 24 артиллерийские системы 27 беспилотников оперативно-тактического уровня и другую военную технику противника.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.09.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 272 940 (+620) человек,
  • танков − 4 623 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин – 8 834 (+6) ед,
  • артиллерийских систем – 6 027 (+24) ед,
  • РСЗО – 776 (+0) ед,
  • средств ПВО − 525 (+2) ед,
  • самолетов – 315 (+0) ед,
  • вертолетов − 316 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня − 4 769 (+27) ед,
  • крылатых ракет − 1462 (+7) ед,
  • кораблей / катеров − 20 (+0) ед,
  • подлодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 8 571 (+34) ед,
  • специальной техники – 901 (+5) ед.

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