ВСУ за сутки уничтожили более 600 окупантов и 24 артсистемы – Генштаб
За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали около 620 окупантов, а также уничтожили три танка, 24 артиллерийские системы 27 беспилотников оперативно-тактического уровня и другую военную технику противника.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.09.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 272 940 (+620) человек,
- танков − 4 623 (+3) ед,
- боевых бронированных машин – 8 834 (+6) ед,
- артиллерийских систем – 6 027 (+24) ед,
- РСЗО – 776 (+0) ед,
- средств ПВО − 525 (+2) ед,
- самолетов – 315 (+0) ед,
- вертолетов − 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня − 4 769 (+27) ед,
- крылатых ракет − 1462 (+7) ед,
- кораблей / катеров − 20 (+0) ед,
- подлодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 8 571 (+34) ед,
- специальной техники – 901 (+5) ед.