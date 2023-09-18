ВСУ за сутки уничтожили более 600 окупантов и 24 артсистемы – Генштаб

За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали около 620 окупантов, а также уничтожили три танка, 24 артиллерийские системы 27 беспилотников оперативно-тактического уровня и другую военную технику противника.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.09.23 ориентировочно составили: