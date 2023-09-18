Ночная атака: ПВО уничтожила 18 беспилотников и 17 ракет

В ночь на 18 сентября россияне атаковали Украину ударными беспилотниками типа Shahed и крылатыми ракетами Х-101/Х-555/Х-55. Противовоздушная оборона уничтожила 18 дронов и 17 ракет.

Об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

"Шахеды" запустили по двум направлениям: Приморско-Ахтарск, РФ и мыс Чауда, Крым). Были зафиксированы пуски 24 ударных беспилотников в направлении Николаевской и Одесской областей. "18 ударных дронов уничтожено противовоздушной обороной по маршруту следования" , – отметили в Воздушных силах.

Пуски крылатых ракет из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС оккупанты совершили из Волгоградской области. Зафиксированы пуски 17 крылатых ракет типа Х-101/Х-555/Х-55 из восьми самолетов.

Противовоздушная оборона уничтожила все ракеты в пределах Днепропетровской, Полтавской и Хмельницкой областей, отметили в командовании.